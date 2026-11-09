Оборонці уразили виробництво палива для «Іскандерів» (доповнено)

У ніч на 9 листопада оператори 1-го окремого центру безпілотних систем СБС разом із іншими складовими Сил оборони України уразили завод імені Морозова в Ленінградській області РФ.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем та Генштабі.

«Це не просто завод вибухових речовин – підприємство є однією з ланок виробничого ланцюга російських "Іскандерів". Тут виготовляють твердопаливні заряди для двигунів балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер-М", а сам завод також був розробником твердого палива для ракетних комплексів "Тополь-М"», – розповіли там.

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Відстань до цілі – понад 900 км від кордону України.

Доповнення. Як розповіли у Генштабі, АТ «Завод імені Морозова» знаходиться неподалік Санкт-Петербурга. Це підприємство ВПК входить до державної корпорації «Ростех» і є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії РФ балістику.

У ніч на 9 листопада підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються.

«Що це означає для України? Кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для "Іскандерів", якими він б'є по наших містах. Ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки», – зазначили у Генштабі.

Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал агресора, щоб змусити ворога припинити збройну агресію проти України.