Кількість потерпілих зросла – спершу було відомо про одну поранену жінку в важкому стані.

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У Одесі унаслідок російської атаки на інфраструктурний обʼєкт загинули троє людей.

Про це написав начальник МВА Сергій Лисак.

"Унаслідок ворожої атаки на об’єкт інфраструктури, на жаль, загинули троє людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", – повідомив він.

За оновленою інформацією, кількість потерпілих зросла до трьох. Одна жінка – в важкому стані. Також поранені чоловіки 41 і 46 років. Медики надають усю необхідну допомогу.

За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, жертвами є двоє жінок та чоловік.

Російського удару зазнало складське приміщення, де зберігалися продукти харчування. Виникла пожежа, триває ліквідація.