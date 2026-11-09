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Сибіга візьме участь у сесії міністрів закордонних справ країн “Групи семи” у Парижі

Також заплановані окремі двосторонні переговори українського дипломата з колегами.

Сибіга візьме участь у сесії міністрів закордонних справ країн “Групи семи” у Парижі
Глава МЗС України Андрій Сибіга із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приїхав з візитом до Парижу, де візьме участь у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав “Групи семи”.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Сибіга перебуває у французькій столиці на запрошення міністра Європи та закордонних справ країни Жана-Ноеля Барро.

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У Парижі заплановані окремі двосторонні переговори Андрія Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо, главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, главами МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, Великої Британії Едом Мілібендом, Італії Антоніо Таяні, Німеччини Йоганном Вадефулем, іншими міністрами.

Також глава МЗС візьме участь у сесії міністрів G7 щодо підтримки України та проведе низку двосторонніх переговорів.

Сибіга поінформує союзників про ситуацію на полі бою, наслідки російських ударів, першочергові потреби обороноздатності та стійкості України напередодні зими.

Міністр також скоординує позиції з державами “Групи семи” у контексті мирних зусиль. 

У фокусі зустрічі будуть кроки до деескалації та наближення миру, посилення захисту українського неба, тиск на агресора, глобальна продовольча безпека та свобода мореплавства у Чорному морі.

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