ГУР: Росія використовує африканські радіостанції для вербування у свою армію

Станом на жовтень 2026 року встановлено персональні дані щонайменше 5 451 громадянина 43 африканських держав, які підписали контракти з Збройними силам РФ.

Росія відкриває в Африці редакційні центри, домовляється про мовлення на місцевих радіостанціях, запускає цифрові платформи й залучає місцевих журналістів та блогерів. Через ці платформи Москва проводить вербування у свою армію, повідомляють у ГУР Міноборони.

За розмовами про культуру, мову й “дружбу народів” фахові пропагандисти просувають кремлівські наративи: антизахідні, антиукраїнські і виправдувальні щодо злочинної російської агресії.

Російське державне інформаційне агентство “Sputnik” розбудовує мережу присутності на африканському континенті. Його редакційні центри працюють у Йоганнесбурзі (ПАР) та Дар-ес-Саламі (Танзанія). Через місцевих журналістів і партнерські радіостанції Кремль планує поширювати контент кількома мовами на аудиторію у майже 300 мільйонів осіб. До мережі мовлення залучають радіокомпанії в Ефіопії, Ботсвані, Малаві, Уганді, Ніґерії, Центральноафриканській Республіці, Малі, Ніґері, Гвінеї та Камеруні.

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“Зміст цієї інформаційної експансії не обмежується новинами – москва просуває наративи про боротьбу з неоколоніалізмом, протистояння країнам Заходу та нібито захист суверенітету африканських держав”, – зазначили у розвідці.

Ще один інструмент інформаційного втручання – цифрова платформа “GlobUs”. Звіт французької державної служби VIGINUM викриває діяльність цієї російської мережі впливу, пов'язаної з колишніми структурами Євгенія Прігожина. Її очолюють російські політтехнологи Юлія Бєрг та Андрій Громов, які організовували інформаційні кампанії, зокрема в Камеруні та Республіці Конґо.

“GlobUs” залучає місцевих журналістів, блогерів і політичних діячів до поширення антиукраїнських та антизахідних матеріалів. Мережа має три Telegram-канали із сукупною аудиторією понад 75 тисяч підписників.

Раніше створений Громовим фонд “Возрождение” поширював російські наративи про війну проти України, організовував поїздки іноземців на тимчасово окуповані території та підтримував виробництво пропагандистських фільмів про Донбас.

Москва також розширює вербування африканців до власної армії, намагаючись компенсувати колосальні втрати у війні проти України.

У ГУР додають, що інформаційний вплив – лише частина російської присутності на континенті. Паралельно Москва розширює вербування африканців до власної армії, намагаючись компенсувати втрати у війні проти України.

За даними української розвідки, станом на жовтень 2026 року встановлено персональні дані щонайменше 5 451 громадянина 43 африканських держав, які підписали контракти зі збройними силами РФ. Серед них є щонайменше 335 громадян Гани.

В окремих країнах Африки обсяги російського вербування значно зросли. Лише за перші дев’ять місяців 2026 року росія залучила 699 громадян Бурунді та 530 громадян Зімбабве. Для порівняння: за весь 2025 рік відповідні показники становили 30 і 65 осіб. Така динаміка свідчить про цілеспрямоване розширення рекрутингових мереж у країнах, населення яких особливо вразливе до обіцянок швидкого заробітку.

Для залучення людей використовують пропозиції високооплачуваної цивільної роботи, великих підйомних виплат, російського громадянства та соціального забезпечення. Чоловіків заманюють вакансіями водіїв, охоронців, будівельників і працівників логістики. Часто про справжню мету поїздки вони дізнаються вже після прибуття у Росію. Замість обіцяної роботи на них чекають військові контракти, написані незрозумілою для багатьох російською, а згодом відправлення на передову в Україні.