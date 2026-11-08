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FT: північна Європа планує посилити співпрацю для стримування Росії

Угоду планують підписати на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales. 

FT: північна Європа планує посилити співпрацю для стримування Росії
Лондон, Велика Британія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Велика Британія відстає від інших європейських країн у розумінні загрози з боку Росії. Про це заявив глава британських збройних сил, начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найтон у інтерв’ю Financial Times. 

За його словами, Росія дедалі активніше вдається до цілеспрямованих убивств, диверсій і кібератак. Докази причетності російської держави до таких дій є в Європі, зокрема частково й у Великій Британії. На думку Найтона, готовність Москви йти на ризик зросла, а поняття «гібридна діяльність» уже не відображає серйозності її дій.

Він назвав нинішній період найнебезпечнішим за все своє доросле життя та попередив, що загроза з боку Росії й загалом у світі зростає.

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Британський військовий керівник вважає, що його країні слід наздогнати європейських союзників, особливо держави, які географічно ближчі до Росії та гостріше відчувають її агресію. Він також наголосив на необхідності пояснювати суспільству важливість збільшення оборонних витрат. До 2030 року Велика Британія планує довести їх до 3% ВВП, що, за оцінками аналітиків, потребуватиме додаткових 11 млрд фунтів стерлінгів щороку.

На тлі зростання загрози учасники Об’єднаних експедиційних сил (JEF), ініційованих Великою Британією та об’єднуючих Нідерланди, країни Балтії й Скандинавії, планують поглибити практичну військову співпрацю. Вона охоплюватиме військово-морські сили, авіацію та сухопутні війська.

Одним із головних завдань об’єднання стане стримування російських підводних човнів, щоб у разі війни вони не могли загрожувати судноплавству в Північній Атлантиці. Угоду про посилення співпраці планують підписати на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales.

Угоду JEF планують підписати на борту британського авіаносця HMS Prince of Wales. 

Як приклад поглиблення військової співпраці Найтон навів торішню угоду Норвегії про закупівлю британських протичовнових фрегатів Type 26 вартістю 10 млрд фунтів стерлінгів. Найтон також підтримав заклик глави британської армії готувати військовослужбовців до можливої війни та попередив про необхідність відвертої розмови з громадянами щодо підготовки до потенційного конфлікту.

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