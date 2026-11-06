Сибіга: Європа має бути залучена до зустрічі в Абу-Дабі

Жодні рішення про Україну не можуть ухвалювати без участі Європи.

Європа має бути залучена до мирного процесу щодо України як до зустрічі в Абу-Дабі, так і після неї. Україна серйозно ставиться до переговорів в Абу-Дабі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським та високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас, повідомляє МЗС України.

"Не може бути жодних рішень про Україну без України, та про безпеку Європи без Європи", – наголосив Сибіга.

Реклама

За його словами, Україна серйозно ставиться до зустрічі в Абу-Дабі. Серед головних пріоритетів української сторони – гарантії безпеки, деескалація в Чорному морі, енергетичне перемир’я, повернення українських дітей та обмін військовополоненими.

Сибіга також заявив, що в жовтні Росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими. За його словами, Україна звільнила більше території, ніж Росія змогла окупувати, а позиції українських військ на фронті є найміцнішими за останні три роки.

Міністр додав, що Україна продовжить далекобійні удари по території Росії.

Окремо глава МЗС окреслив завдання, які необхідно виконати до кінця року. Серед них:

відкриття двох кластерів у переговорах про вступ України до ЄС;

ефективне використання заморожених російських активів;

додаткова фінансова підтримка України;

запровадження нових санкцій проти Росії;

посилення протиповітряної оборони та підтримка української енергетики перед зимою.

Сибіга також наголосив, що Україна є не лише отримувачем допомоги, а й партнером у сфері безпеки. За його словами, український бойовий досвід, оборонна промисловість і технології можуть посилити колективну оборону Європи ще до вступу України в НАТО.

"Не буде більше сфер впливу. Не буде другої Ялти чи Мюнхена. Настав час європейської сили та єдності", – заявив міністр.