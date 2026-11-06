Науседа: Путін наближається до перевірки статті 5 НАТО

Президент Литви зазначив, що Москва навряд чи піде на серйозні переговори з Україною до весни 2027 року.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Володимир Путін поступово наближається до перевірки готовності НАТО застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору.

Про це Науседа розпові інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, яке цитує Onet.

"Путін випробовує нас і дедалі ближче підходить до перевірки статті 5 НАТО, яка зобов’язує союзників підтримати країну-члена Альянсу в разі нападу", – заявив президент Литви.

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Науседа наголосив, що Росія веде гібридну війну проти Європи. Серед її проявів він назвав нелегальну міграцію, повітряні кулі, які порушують повітряний простір країн НАТО, та безпілотники, що залітають із території України або Росії.

"Іноді важко визначити, де закінчуються гібридні операції та починаються військові дії. Адже зрештою це може призвести до людських жертв", – сказав Науседа.

Під час одного з останніх інцидентів безпілотник упав на дерево і вибухнув. За словами президента, лише випадковість допомогла уникнути жертв. Цей випадок також показав прогалини в системі протиповітряної оборони Литви.

Країна прискорює закупівлю систем протиповітряного захисту, розвідки та боротьби з дронами. Науседа очікує, що в другій половині 2027 року Литва буде значно краще підготовлена до таких загроз.

Росія не готова зараз до масштабної операції проти НАТО, – Науседа

Водночас президент не вважає, що Росія зараз готова до масштабної військової операції проти НАТО, оскільки її ресурси зосереджені на війні в Україні. Однак гібридні провокації, за його оцінкою, триватимуть не лише на східному фланзі Альянсу, а й у Німеччині, Данії та інших країнах.

Науседа також заявив, що не очікує серйозних переговорів між Росією та Україною раніше весни 2027 року.