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Зеленський і президент Євроради обговорили євроінтеграційний процес України

Також ішлося про підготовку до перемовин України, США і Росії в ОАЕ.

Зеленський і президент Євроради обговорили євроінтеграційний процес України
Володимри Зеленський і Антоніу Кошта
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євроради Антоніу Коштою.

За словами глави держави, вони обговорили євроінтеграційний процес України. 

«Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу. Говорили про наші нові ідеї, які можуть реально прискорити весь процес. Домовилися, що Антоніу все обговорить з Урсулою», - зазначив Зеленський.

Також на зустрічі ішлося про підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі. Зеленський розповів Кошті про перемовини з американського стороною і наголосив, що «Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин». 

«Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. І Антоніу підтримує цю нашу позицію», - додав Зеленський.

  • Тристоронні переговори за участю України, США і Росії, як відомо, заплановано на 10–11 листопада в Абу-Дабі.
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