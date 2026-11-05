Зеленський і президент Євроради обговорили євроінтеграційний процес України

Також ішлося про підготовку до перемовин України, США і Росії в ОАЕ.

Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євроради Антоніу Коштою.

За словами глави держави, вони обговорили євроінтеграційний процес України.

«Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу. Говорили про наші нові ідеї, які можуть реально прискорити весь процес. Домовилися, що Антоніу все обговорить з Урсулою», - зазначив Зеленський.

Також на зустрічі ішлося про підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі. Зеленський розповів Кошті про перемовини з американського стороною і наголосив, що «Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин».

«Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. І Антоніу підтримує цю нашу позицію», - додав Зеленський.