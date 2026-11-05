Зеленський не розуміє ставлення Маска до війни і втрат росіян

Президент України зазначив, що інколи не розуміє жартів американського бізнесмена, а також, що його вплив на політику інших держав становить ризик.

Президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання американського бізнесмена Ілона Маска про втрати російських військових у війні проти України. Він наголосив, що Росія є агресором, а її військові гинуть на чужій території.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Під час розмови журналіст запитав Зеленського про допис Маска в соцмережі X, у якому той пожартував про нібито невдалу спробу втрутитися у вибори за допомогою "космічних лазерів". Зеленський відповів, що не завжди може зрозуміти, коли Маск говорить серйозно, а коли жартує.

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Водночас президент зауважив, що Україні не подобається ставлення бізнесмена до війни та його роздуми про втрати російської армії.

Україні не подобається, як Маск розмірковує про втрати росіян

Йшлось про коментар Маска у соцмережі X, де він писав, що "нескінченна різанина українців і росіян має припинитися", і закликав "виявляти певне співчуття до бідних російських призовників", яких він назвав "дітьми, що не мають вибору, окрім як іти воювати й гинути від ударів дронів".

"Вони агресори. Дай Боже, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі. Інакше вони могли б окупувати нас від самого початку, а потім рушити далі, до Європи", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що вдячний компанії SpaceX за Starlink, який допомагає Україні від початку повномасштабної війни. Однак це не означає, що українська сторона поділяє погляди Маска на російську агресію.

Окремо президент висловив занепокоєння концентрацією впливу в руках надзвичайно багатих людей.

"Коли ти маєш необмежену владу, як це зараз відбувається у США, виникає проблема. Адже Сполучені Штати мають вплив не лише всередині власної країни – вони мають владу над усім світом. Якщо ти багата людина і можеш впливати на політику США, якщо ти найбагатша людина у світі, то це, звісно, небезпечно для малих держав, для країн, які хочуть самостійно обирати тих, кого вважають за потрібне", – зауважив Зеленський.