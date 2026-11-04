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Тимчасовий повірений Сєнік: Україна розраховує на збереження двопартійної підтримки у США

Київ продовжить співпрацю з адміністрацією Трампа.

Тимчасовий повірений Сєнік: Україна розраховує на збереження двопартійної підтримки у США
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Україна сподівається зберегти підтримку як серед республіканців, так і серед демократів в обох палатах Конгресу США після проміжних виборів та закликає американських політиків посилити тиск на Росію. 

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік, передає «Укрінформ».

Дипломат наголосив, що вибори могли змінити політичний розклад сил, але пріоритети України залишаються незмінними. Українська сторона планує надалі тісно співпрацювати з адміністрацією президента Дональда Трампа. У дипломатичному відомстві переконані, що США мають необхідне глобальне лідерство для забезпечення справедливого і тривалого миру.

Сєнік закликав представників обох партій США не лише зберігати підтримку України, а й збільшувати тиск на Москву.

  • Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах, основний день голосування яких відбувся 3 листопада.
  • Низка проукраїнських конгресменів програла вибори, як-от Браян Фіцпатрік (Пенсильванія). Він був один із лідерів групи підтримки нашої держави в американському Конгресі.
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