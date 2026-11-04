Тимчасовий повірений Сєнік: Україна розраховує на збереження двопартійної підтримки у США

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Україна сподівається зберегти підтримку як серед республіканців, так і серед демократів в обох палатах Конгресу США після проміжних виборів та закликає американських політиків посилити тиск на Росію.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік, передає «Укрінформ».

Дипломат наголосив, що вибори могли змінити політичний розклад сил, але пріоритети України залишаються незмінними. Українська сторона планує надалі тісно співпрацювати з адміністрацією президента Дональда Трампа. У дипломатичному відомстві переконані, що США мають необхідне глобальне лідерство для забезпечення справедливого і тривалого миру.

Сєнік закликав представників обох партій США не лише зберігати підтримку України, а й збільшувати тиск на Москву.