Тимчасовий повірений Сєнік: Україна розраховує на збереження двопартійної підтримки у США

Україна сподівається зберегти підтримку як серед республіканців, так і серед демократів в обох палатах Конгресу США після проміжних виборів та закликає американських політиків посилити тиск на Росію.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік, передає «Укрінформ».
Дипломат наголосив, що вибори могли змінити політичний розклад сил, але пріоритети України залишаються незмінними. Українська сторона планує надалі тісно співпрацювати з адміністрацією президента Дональда Трампа. У дипломатичному відомстві переконані, що США мають необхідне глобальне лідерство для забезпечення справедливого і тривалого миру.
Сєнік закликав представників обох партій США не лише зберігати підтримку України, а й збільшувати тиск на Москву.
- Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах, основний день голосування яких відбувся 3 листопада.
- Низка проукраїнських конгресменів програла вибори, як-от Браян Фіцпатрік (Пенсильванія). Він був один із лідерів групи підтримки нашої держави в американському Конгресі.