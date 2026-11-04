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ЗМІ: Трамп обговорює із радниками можливу відставку керівника Пентагону

Після поразки республіканців на виборах частину провини також хочуть перекласти на керівника Центкому і голову Об'єднаного комітету начальників штабів.

ЗМІ: Трамп обговорює із радниками можливу відставку керівника Пентагону
Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп обговорює зі своїми радниками можливе звільнення міністра війни Піта Гегсета після поразки республіканців на проміжних виборах. 

Як повідомляє CBS News із посиланням на джерела, деякі помічники Білого дому прогнозують, що частину провини за виборчу поразку Республіканської партії покладуть також на очільника Центрального командування США адмірала Бреда Купера і голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Обидва військові відігравали ключову роль у консультуванні Трампа щодо війни з Іраном. Віцепрезидент Джей Ді Венс також назвав воєнний конфлікт головною причиною поразки партії.

Водночас джерела зазначають, що президент поки не ухвалив остаточного рішення про заміну очільника Пентагону. Ще до виборів демократи намагалися ініціювати імпічмент Гегсета, і тепер ймовірність цього зросла, оскільки вони здобули переконливу більшість в обох палатах Конгресу.

Серед ймовірних кандидатів на посаду міністра оборони називають губернатора Флориди Рона Десантіса. Джерела припускають, що Сенат може затвердити його кандидатуру ще під час перехідного періоду, аби той обійняв посаду після завершення терміну на посаді губернатора 5 січня.

Офіційна представниця Білого дому Анна Келлі заперечила чутки про звільнення та заявила, що Трамп висловлює повну довіру егсету. У своїй заяві вона відзначила успіх військових операцій в Ірані та Венесуелі, а також скасування попередніх ініціатив Пентагону щодо ідеології інклюзивності.

  • Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах, основний день голосування яких відбувся 3 листопада. 
  • Однопартійці Трампа звинувачують президента у поразці політсили. Натомість у Білому домі причиною провалу на виборах називають, зокрема, війну з Іраном і слабких кандидатів.
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