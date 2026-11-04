Однопартійці президента вважають, що його непопулярна політика та недостатня увага до проблем виборців коштували партії контролю над Конгресом.

Частина представників Республіканської партії звинуватила президента США Дональда Трампа у поразці на проміжних виборах, за результатами яких демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу.

Про це пише BBC.

Після несподіваних перемог демократів у традиційно республіканських штатах, зокрема Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, частина однопартійців Трампа заявила, що його зосередженість на власному політичному спадку та недостатня увага до проблем виборців послабили позиції республіканців.

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Фото: EPA/UPG Вечірка з нагоди оголошення результатів виборів кандидата від Республіканської партії до Сенату США від штату Джорджія Майка Коллінза

"Це його провина. Ніхто інший тут не винен. Це повне, тотальне відкидання президента Трампа. Це катастрофа першої величини. Ніхто не очікував, що все складеться саме так", – заявив BBC провідний республіканський лобіст у Техасі Білл Міллер.

Деякі республіканці вважають, що на результат вплинули непопулярна політика президента, низький рейтинг схвалення та його увага до будівельних проєктів у Вашингтоні замість проблем виборців.

"Це була просто одна помилка за іншою. Очевидно, що в одному штаті за іншим людям не подобалася політика президента", – сказав республіканський стратег із Міннесоти Грегг Пеппін.

Водночас частина однопартійців Трампа не погоджується з тим, що відповідальність за поразку має нести лише президент. Вони вказують на слабких кандидатів у ключових штатах, зокрема Джорджії, Мічигані та Техасі.

Один із республіканських політиків Техасу, який побажав залишитися неназваним, назвав кампанію кандидата від республіканців до Сенату Кена Пакстона найгіршою серед кандидатів обох партій. Натомість його суперник від демократів Джеймс Таларіко, за словами політика, провів "дійсно хорошу та розумну кампанію".

Інші республіканці стали на захист Трампа, зазначивши, що він має поєднувати участь у передвиборчій кампанії з президентськими обов’язками.

"Він – президент. Він не буде цілодобово присвячувати свій час передвиборчій кампанії", – сказав голова молодіжного крила Республіканської партії Мічигану Кріш Матрані. За його словами, мітинги Трампа допомагали мобілізувати прихильників партії.

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Проміжні вибори стали важливим випробуванням для Трампа та республіканців напередодні президентської кампанії 2028 року. Тепер демократи матимуть можливість контролювати законодавчу роботу Конгресу, проводити розслідування діяльності адміністрації та блокувати частину її ініціатив і призначень.

Більшу частину виборчої ночі Трамп не коментував результати. Після того як стало відомо про перехід обох палат Конгресу під контроль демократів, він написав у соцмережі Truth Social: "Мене не було у виборчому бюлетені, а якби я там був, ми б перемогли з величезною перевагою!".

У пізніших інтерв’ю The New York Times і Fox News президент заявив, що визнає результати виборів, але водночас сказав, що був "трохи здивований" ними. Він також зауважив, що партія чинного президента зазвичай демонструє слабші результати на проміжних виборах.

Напередодні голосування Трамп провів десятки передвиборчих мітингів, а пов’язаний із ним суперкомітет MAGA витратив сотні мільйонів доларів на підтримку республіканських кандидатів. Однак виборці не підтримали його твердження про покращення економічної ситуації та успіхи у війні з Іраном.

Упродовж літа президент приділяв проміжним виборам менше уваги, зосередившись на війні з Іраном і будівельних проєктах у Вашингтоні. У вересні він активніше долучився до кампанії, зокрема взяв участь у з’їзді республіканців у Далласі. Це розчарувало частину однопартійців, які хотіли привернути увагу до кандидатів.

Після поразки республіканці вже почали обговорювати майбутнє партії та вибори 2028 року. Стратег Грегг Пеппін вважає, що результати голосування засвідчили необхідність нового політичного курсу.

"Я щиро сподіваюся, що ми перегорнули сторінку епохи Трампа і надалі матимемо нових політичних гравців, нові питання та нові пріоритети", – сказав він.

За попередніми результатами проміжних виборів у США, демократи вперше за тривалий час здобули більшість в обох палатах Конгресу. Станом на 11 ранку за київським часому Сенаті демократи мають 54 місця проти 42 у республіканців, у Палаті представників – 225 проти 135. Серед губернаторів також переважають демократи: 25 посад обіймають представники цієї партії, 20 – республіканці.