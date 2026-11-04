NYT: Ізраїль попередив США про можливе застосування Іраном хімічної зброї

Ізраїльська розвідка передала Вашингтону дані про те, що Тегеран нібито розглядає можливість використання хімічної зброї проти своїх противників.

Ізраїль передав Сполученим Штатам розвідувальну інформацію про можливу підготовку Ірану до застосування хімічної зброї. За оцінками ізраїльської сторони, Тегеран працює над технологіями її доставки за допомогою ракет або таємного переміщення до інших країн.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських та регіональних чиновників.

За інформацією видання, отримані дані викликали неоднозначну реакцію у США. Частина американських посадовців вважає загрозу серйозною, інші припускають, що Ізраїль використовує ці повідомлення як спосіб тиску на адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб переконати її повернутися до масштабніших бойових дій проти Ірану.

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Ізраїль також поділився частиною розвідувальної інформації з країнами Перської затоки. Однак деякі їхні представники поставили під сумнів достовірність повідомлень про підготовку Іраном планів застосування хімічної зброї.

За словами джерел видання, ізраїльська розвідка вважає, що Іран просувається в розробці технологій для оснащення ракет хімічними боєприпасами або їхнього таємного переміщення до Ізраїлю чи інших країн.

Водночас експерти зазначають, що хоча розмістити хімічну речовину на балістичній ракеті технічно нескладно, забезпечити її ефективне розпилення значно важче. Серед можливих способів доставки також розглядають використання безпілотників.

Тема хімічної зброї в Ірані порушується не вперше. У 2003 році країна визнала, що розвивала відповідні можливості під час ірано-іракської війни у 1980-х роках, але заявила, що згодом ліквідувала їх. У своїх щорічних розвідувальних оцінках США протягом останніх років зазначали, що Іран, імовірно, має намір продовжувати дослідження та розробки у цій сфері.

Водночас Тегеран заперечує наявність хімічної зброї та називає подібні звинувачення частиною інформаційного тиску з боку Ізраїлю.

Білий дім не надав виданню офіційного коментаря щодо розвідувальних даних. Один з американських чиновників заявив, що Дональд Трамп забезпечуватиме безпеку США та їхніх союзників від потенційних загроз. У ЦРУ також відмовилися від коментарів.

Речник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що країна уважно стежить за загрозами з боку Ірану та готова їм протистояти.