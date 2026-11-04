У Європі перевірять, чи погрози про бомби на літаках були скоординованою атакою

Офіційно зв'язок між заявами про замінування наразі не підтверджено.

У Європі сім пасажирських літаків, два з яких вилетіли з Великої Британії, перевірили через повідомлення про можливе замінування.

Як розповіли BBC джерела в римському аеропорту Ф'юмічіно, після приземлення в Римі обшукали два літаки авіакомпанії Ryanair (що прибули з Дубліна та Лісабона) – це сталося після отримання анонімних повідомлень, однак вибухових речовин виявлено не було.

Літак, що прямував із Дубліна, до моменту посадки супроводжували винищувачі ВПС Італії. Перевірки літаків також відбулися в Польщі, Іспанії та Болгарії.

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Хоча офіційно зв'язок між цими подіями не підтверджено, відповідні органи різних країн співпрацюватимуть, щоб з'ясувати, чи була це скоординована атака, спрямована на дестабілізацію ситуації в повітряному просторі.

Уряд Великої Британії охарактеризував ці інциденти як “зловмисні повідомлення про загрози, що виявилися неправдивими”.

Експерт з авіаційної безпеки Пол Мейсон зазначив, що погрози щодо замінування пасажирських літаків “трапляються не надто часто”, тому останні події є “нетиповими”.

“Схоже, що ці погрози були сформульовані досить переконливо і стосувалися багатьох різних авіакомпаній. Це наштовхує на думку, що йдеться про цілеспрямовані дії певного суб'єкта, а не про випадковий збіг кількох зловмисних дзвінків”, – розповів Мейсон в ефірі BBC Radio 5 Live.

За його словами, існує “ціла низка процедур”, які мають виконати екіпаж літака та наземні служби, щоб “перевірити, наскільки серйозною є загроза”.

Пол Мейсон додав: якщо рівень загрози оцінюється як достатньо серйозний, літак можуть спрямувати в інший аеропорт. При цьому в деяких випадках екіпаж навіть не повідомляють про те, з чим саме доводиться мати справу наземним службам.

У Римі джерела в аеропорту Ф'юмічіно повідомили BBC, що поліцейські вибухотехніки виконали стандартні безпекові процедури, аби гарантувати безпеку всіх пасажирів і членів екіпажу.

Іспанська влада також повідомила, що на борту літака авіакомпанії Ryanair, який прибув із Манчестера до Мурсії (південь Іспанії), вибухових речовин не виявлено.

Одна з пасажирок згодом розповіла, що дізналася про загрозу вибуху вже після приземлення літака.