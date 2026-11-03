Літак на маршруті Лондон - Софія завернули до Будапешта через загрозу бомби на борту

Літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс за маршрутом із Лондона до Софії, змушений був здійснити термінову посадку у Будапешті після анонімного повідомлення про вибухівку.

Як пише BBC, приблизно за годину до очікуваного прибуття до столиці Болгарії борт надіслав запит на посадку в Угорщині. Вже за кілька хвилин міністерство оборони країни розпорядилося підняти в повітря для супроводу літака винищувачі Gripen.

Після успішного приземлення салон, багажне відділення та усі пасажири були ретельно перевірені, але жодної загрози виявлено не було. Літак згодом зміг продовжити подорож.

Компанія Wizz Air заявила про співпрацю з правоохоронними органами щодо розслідування інциденту. Перевізник наголосив, що безпека залишається для нього головним пріоритетом.