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Ударні дрони "Хорнет" Третьої штурмової знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині

Ворожий гелікоптер знищили під час рейду на російську логістику.

Ударні дрони "Хорнет" Третьої штурмової знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині
Фото: стопкадр

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російський військовий гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Для атаки використали два безпілотники-камікадзе "Хорнет". 

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Під час рейду на російську логістику розрахунок БпЛА-камікадзе зі взводу ударних крил "SKYFOM" батальйону безпілотних систем виявив ворожий гелікоптер і вилетів йому напереріз. У корпусі зазначили, що через це російський екіпаж був змушений змінити напрямок руху.

Оскільки крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів, бійці дочекалися його приземлення. Після цього перший "Хорнет" завдав удару в районі паливних баків, а другий проконтролював ураження цілі.

За інформацією Третього армійського корпусу, гелікоптер згорів ущент. Російська армія використовує Мі-8 для перекидання особового складу й вантажів, евакуації та вогневої підтримки.

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