Українська делегація виїхала з евакуйованими з Олешок українцями

З Анапі вони полетять до Білорусі, а звідти автобусами приїдуть до України.

Українська делегація разом з евакуйованими з Олешок мешканцями вирушила до російського міста Анапа. Звідти вони літаками дістануться до Білорусі, а далі автобусами поїдуть на українську територію.

Про це близько 16:30 30 жовтня повідомив голова фракції «Слуга народу» і учасник перемовної групи Давид Арахамія. Кількість українців, які повернуться на вільну територію України, поки не розголошують.

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У коментарі ТСН Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, який очолює українську делегацію в Олешки, сказав, що мешканці Олешок зможуть виїхати як на вільну територію України, так і поїхати до Росії. Також вони зможуть залишитися.

Тим, хто обере залишитися, роздадуть гуманітарну допомогу.

Гуманітарна операція в Олешках

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

В Олешках було заплановано евакуацію цивільних. Російська сторона запланувала вивозити усіх на підконтрольну їй територію, але, як стверджувалося, українці, які хочуть поїхати на вільну територію України, зможуть це зробити згодом через територію Білорусі. Офіційних підтверджень цього плану спершу не було – уривки домовленості публікував канал Fox News. Згодом те, що громадяни їхатимуть через Білорусь, підтвердив український прем'єр Сергій Корецький.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.

Олешки роками перебували в російській окупації, а цього року ворог так погіршив там гуманітарну ситуацію, що люди голодували. Україна кілька разів скидала з дронів їжу і продукцію першої необхідності. Є дані, що окупанти їх відбирали.

Більше про це: «Ми, звісно, виживемо… або ні». Що відбувається в окупованих Олешках.

Для українців, які приїдуть на вільну територію держави, підготували речі першої необхідності і місця для проживання.