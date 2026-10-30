Грантова програма має допомогти виробникам розвивати нові рішення для протидії повітряним загрозам, зазначили у Міноборони

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Міністерство оборони спільно з міністерством цифрової трансформації та оборонним кластером Brave1 запускають грантові конкурси на розробку керованих ракет «повітря — повітря» та українських радарів. Про це повідомили у Міноборони.

В оборонному відомстві пояснили, що мета нових конкурсів — забезпечити Сили безпеки і оборони ефективними засобами протидії повітряним цілям, знизити вартість перехоплення реактивних дронів і розвивати виробництво українських радарів. Грантове фінансування стане одним з інструментів підтримки розробок, які можуть бути масштабовані для потреб Сил безпеки і оборони.

Від українських виробників Міноборони очікує розвитку власних навігаційних рішень, посилення РЕБ, створення радарів для виявлення малопомітних цілей та доступних засобів, які можна масштабувати у виробництві.

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Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що серед головних російських загроз зараз — балістика, дешеві крилаті ракети, швидкісні безпілотники та керовані авіабомби. Окремим завданням для виробників міністр оборони назвав пошук нових рішень для протидії КАБам та зниження ефективності їх застосування.

«Наші вимоги зрозумілі: ефективність, доступна вартість, взаємодія між системами та достатній об’єм постачання. Саме на цих результатах маємо зосередити спільну роботу держави, військових і українського оборонно-промислового комплексу», — зазначив Євгеній Хмара.

Наступним кроком стане грантовий конкурс на турбореактивні двигуни. Грантова програма Brave1 має допомогти виробникам розвивати нові рішення для протидії повітряним загрозам.

Нещодавно оборонний кластер Brave1 спільно з Головним управлінням оборонних інновацій Міністерства оборони України провів масштабні випробування модулів автоматичного донаведення дронів на рухомі наземні цілі.