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Із Олешок Херсонської області розпочалася евакуація. Режим тиші продовжується.

Про це написав голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія та повідомив обмбудсман Дмитро Лубінець.

Фото: Телеграм Давида Арахамії Евакуація із Олешок

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Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок, і розпочалась евакуація та роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі.

«Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше. Подробиці повідомлю згодом», – написав Лубінець.

Робота триває відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп.

Фото: Телеграм Давида Арахамії Евакуаційний транспорт із Олешок