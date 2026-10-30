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Українська делегація прибула в Олешки. Розпочалася евакуація

Режим тиші триває понад 80 годин. 

Українська делегація прибула в Олешки. Розпочалася евакуація
Евакуація із Олешок
Фото: Телеграм Давида Арахамії

Із Олешок Херсонської області розпочалася евакуація. Режим тиші продовжується. 

Про це написав голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія та повідомив обмбудсман Дмитро Лубінець. 

Евакуація із Олешок
Фото: Телеграм Давида Арахамії
Евакуація із Олешок

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Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок, і розпочалась евакуація та роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. 

«Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше. Подробиці повідомлю згодом», – написав Лубінець.

Робота триває відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп.

Евакуаційний транспорт із Олешок
Фото: Телеграм Давида Арахамії
Евакуаційний транспорт із Олешок

  • Для евакуації із Олешок підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку. 
  • За словами голови уряду, мешканці Олешок, які виявили бажання виїхати на вільну територію України, везтимуть до Білорусі. Звідти вони зможуть потрапити до України. 
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