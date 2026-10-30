Із Олешок Херсонської області розпочалася евакуація. Режим тиші продовжується.
Про це написав голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія та повідомив обмбудсман Дмитро Лубінець.
Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок, і розпочалась евакуація та роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі.
«Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше. Подробиці повідомлю згодом», – написав Лубінець.
Робота триває відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп.
- Для евакуації із Олешок підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку.
- За словами голови уряду, мешканці Олешок, які виявили бажання виїхати на вільну територію України, везтимуть до Білорусі. Звідти вони зможуть потрапити до України.