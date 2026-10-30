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Зеленський увів у дію санкції проти розробників російської супутникової системи "Рассвєт" і 39 суден тіньового флоту

Частина суден із нового санкційного списку вже перебуває під обмеженнями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії.

Зеленський увів у дію санкції проти розробників російської супутникової системи "Рассвєт" і 39 суден тіньового флоту
Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента

Україна запровадила нові санкції проти російського ВПК та компаній, які допомагають РФ обходити обмеження на експорт енергоносіїв. Під обмеження потрапили розробники супутникової системи зв'язку "Рассвєт", яку Москва планує використовувати для військових потреб, а також 39 суден російського "тіньового флоту".

Відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський, повідомили в Офісі Президента.

Санкції, пов'язані з проєктом "Рассвєт", охоплюють 10 компаній і 19 громадян Росії. Йдеться про структури, які безпосередньо займаються розробкою супутників, виготовленням комплектуючих і постачанням технологічного обладнання.

Що відомо про проєкт "Рассвєт"?

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Росія розраховує створити власну низькоорбітальну супутникову мережу за аналогією зі Starlink. За задумом, вона має забезпечувати зв'язок для управління військами, а також дозволити в режимі реального часу керувати ударними безпілотниками, зокрема "Шахедами", і ракетами. Таку систему окупанти планують застосовувати на території України.

Серед компаній, які потрапили під санкції, – "Бюро 1440", що відповідає за розробку та координацію всього проєкту. До списку також внесли пов'язані з ним "Лабс 1440", виробника сонячних батарей для космічних апаратів, і "ФАБ Рассвєт", яка займається створенням низькоорбітальних супутників зв'язку та абонентських терміналів.

Обмеження торкнулися й підприємств, що забезпечують проєкт необхідними технологіями та комплектуючими. Зокрема, під санкції потрапили білоруська компанія "АероКосмічні прилади", російські постачальники іноземного промислового обладнання "5С Групп" та електронних компонентів "Елєсар-Групп", а також виробники й інтегратори спеціалізованого обладнання "Аквамаш", "Ел-Оптікс" і "Малі космічні апарати".

Як пояснили в Офісі Президента, реалізація "Рассвєта" залежить від доступу Росії до іноземних технологій та обладнання. Тому санкції спрямовані на обмеження ланцюгів постачання, необхідних для розробки й розгортання супутникової мережі.

Обмеження стосуються 39 суден, який перевозять російські нафту та газ

Другий пакет обмежень стосується 39 суден, які використовують для перевезення російської нафти, нафтопродуктів і газового конденсату. Вони ходять під прапорами 13 держав і юрисдикцій, зокрема Росії, Барбадосу, Ліберії, Панами, Гонконгу та Маршаллових Островів.

Ці судна забезпечують експорт російських енергоносіїв до Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн. В Офісі Президента зазначили, що частина суден із нового санкційного списку вже перебуває під обмеженнями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна планує передати партнерам відповідну інформацію, щоб поширити санкції на ці судна в інших юрисдикціях.

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