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У чотирьох областях та Києві є знеструмлення через обстріли

У частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання.

У чотирьох областях та Києві є знеструмлення через обстріли
Вимкнення електроенергії в Києві, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вчора та сьогодні вночі ворог здійснював атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів станом на ранок 30 жовтня є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. 

В Укренерго повідомили, що там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черги) для всіх категорій споживачів.

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Споживання електроенергії зменшилося. Сьогодні, 30 жовтня, станом на 09:30, воно було на 6,5% нижчим ніж вчора. Причина змін – вимушені обмеження через наслідки російських обстрілів і пошкодження об’єктів енергосистеми.

Вчора, 29 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу, 28 жовтня.

Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись. Варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу.

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