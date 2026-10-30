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У Харківській області четверо людей загинули від російських атак

Постраждали 26 людей, зокрема двоє дітей. 

У Харківській області четверо людей загинули від російських атак
Наслідки російського обстрілу на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів четверо людей загинули і постраждали 26 мешканців, зокрема двоє дітей.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Люди загинули у Ізюмі. Там також поранені 12 осіб, і гостру реакцію на стрес отримали двоє. У м. Лозова поранені 6 людей, у Харкові травми отримав 61-річний чоловік. У сел. Мала Данилівка отримали гостру реакцію на стрес 42-річний чоловік і 5-річна дівчинка, у с. Лиманівка Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 15-річна дівчина, у сел. Шевченкове поранено 76-річного чоловіка, а у с. Затишшя Вільхівської громади поранено 50-річну жінку.

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Також медики надали допомогу 72-річній жінці, яка 28 жовтня зазнала поранень у сел. Золочів.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 ракети;
  • 3 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 93 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

У Харкові пошкоджено цивільне підприємство, скління будівлі навчального закладу, 2 вантажні автомобілі, легковий автомобіль.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок в сел. Золочів. 

У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і 2 приватні будинки у сел. Шевченкове.

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у с. Підвисоке, заклад охорони здоров’я, 2 автомобілі у м.Ізюм, приватний будинок в с. Новоселівка і 3 автомобілі у с. Бугаївка. 

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У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок в с. Лиманівка і цивільне підприємство у м. Лозова. 

В Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у с. Мартове та господарчу споруду у с. Юрченкове. 

У Берестинському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру у м. Берестин. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 225 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 67 077 людей.

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