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Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: під завалами п’ятиповерхівки можуть бути люди

За попередніми даними, постраждали 5 людей. Інформацію про наслідки та потерпілих уточнюють.

Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: під завалами п’ятиповерхівки можуть бути люди
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Влучання припало на п’ятиповерховий будинок, унаслідок чого частково зруйновані конструкції з першого по п’ятий поверхи.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Їм надають медичну допомогу.

Під завалами будинку можуть перебувати люди. На місці триває пошуково-рятувальна операція, до роботи залучені всі екстрені служби, які працюють у посиленому режимі.

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