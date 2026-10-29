ДБР: на Прикарпатті судитимуть керівників Держпраці за забарництво

Зокрема, посадовці вимагали гроші за безперешкодне оформлення документів, які мають оформлятися безкоштовно, а також вигадували "перевірки".

На Прикарпатті завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка вимагала гроші з підприємців за послуги у сфері охорони праці. Обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів скеровано до суду.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, організатором оборудки був керівник Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці. До схеми він залучив двох підлеглих та керівника приватного підприємства.

Реклама

"Посадовці управління, яке працює в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, фактично перетворили на джерело заробітку послуги, які мали надаватися безплатно. Зокрема, вони вимагали гроші за навчання з охорони праці та організовували видачу посвідчень працівникам, які фактично не проходили відповідних курсів. Ще одним джерелом незаконного доходу стало оформлення документів для виконання робіт підвищеної небезпеки", - розповіли в ДБР.

Підприємців змушували звертатися до певних експертних організацій. Якщо бізнесмен обирав не ту установу, розгляд документів штучно затягували. Натомість через "потрібну" фірму питання вирішували за тиждень.

Фото: ДБР

Хоча реєстрація відповідних декларацій мала здійснюватися безплатно протягом п'яти днів, посадовці вимагали гроші за безперешкодне оформлення документів. Крім того, вони вигадували перевірки підприємств, які під час воєнного стану не мали проводитися. Підприємцям повідомляли, що їх нібито включили до плану інспекцій, а потім пропонували за гроші уникнути перевірки.

Окремо посадовці отримували хабарі за приховування нещасних випадків на виробництві, використання праці неоформлених працівників та інших порушень.

"Бізнесменів ставили перед вибором: сплатити офіційний штраф, який міг сягати мільйонів гривень, або «вирішити питання» за 10–100 тис. грн. За матеріалами слідства, лише протягом 2025 року учасники схеми отримали від підприємців сотні тисяч гривень неправомірної вигоди", - зазначили в ДБР.

Фото: ДБР

Перед судом постануть очільник міжрегіонального управління Держпраці, начальник управління інспекційної діяльності, його заступник та керівник приватного підприємства. Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім того, матеріали щодо восьми підприємців, які надавали хабарі посадовцям, виділили в окремі кримінальні провадження. Обвинувальні акти щодо них також скеровано до суду.