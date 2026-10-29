Сили оборони уразили "шахедну інфраструктуру" Росії: склад, дронопорт і пальне

Об’єкти, по яких поцілили українські військові, розташовані в Брянській області.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили оборони України завдали ударів по трьох об’єктах інфраструктури російських ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області РФ. Серед уражених цілей – склад зберігання дронів "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари завдали 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня. Ураження цих об’єктів має знизити спроможності російської армії атакувати Україну та цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками.

Крім того, на Брянщині українські військові уразили дві радіолокаційні станції – у районах Стародуба та Медведового, а також пункти управління БпЛА поблизу Савлукового та Вітовки.

У Генштабі зазначили, що ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника. Також Сили оборони завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Новогродівки на Донеччині.