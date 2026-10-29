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Сили оборони уразили "шахедну інфраструктуру" Росії: склад, дронопорт і пальне

Об’єкти, по яких поцілили українські військові, розташовані в Брянській області.

Сили оборони уразили "шахедну інфраструктуру" Росії: склад, дронопорт і пальне
Ураження об'єктів РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали ударів по трьох об’єктах інфраструктури російських ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області РФ. Серед уражених цілей – склад зберігання дронів "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари завдали 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня. Ураження цих об’єктів має знизити спроможності російської армії атакувати Україну та цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками.

Крім того, на Брянщині українські військові уразили дві радіолокаційні станції – у районах Стародуба та Медведового, а також пункти управління БпЛА поблизу Савлукового та Вітовки.

У Генштабі зазначили, що ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника. Також Сили оборони завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Новогродівки на Донеччині.

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російська армія втратила 1560 військових. Також українські захисники знищили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 1614 оперативно-тактичних безпілотників та 272 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн. Загальні втрати особового складу російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 жовтня 2026 року становлять близько 1 584 910 осіб.
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