Сили оборони уразили "шахедну інфраструктуру" Росії: склад, дронопорт і пальне

Сили оборони України завдали ударів по трьох об’єктах інфраструктури російських ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області РФ. Серед уражених цілей – склад зберігання дронів "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удари завдали 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня. Ураження цих об’єктів має знизити спроможності російської армії атакувати Україну та цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками.
Крім того, на Брянщині українські військові уразили дві радіолокаційні станції – у районах Стародуба та Медведового, а також пункти управління БпЛА поблизу Савлукового та Вітовки.
У Генштабі зазначили, що ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника. Також Сили оборони завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Новогродівки на Донеччині.
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російська армія втратила 1560 військових. Також українські захисники знищили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 1614 оперативно-тактичних безпілотників та 272 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн. Загальні втрати особового складу російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 жовтня 2026 року становлять близько 1 584 910 осіб.