Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 17 листопада

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Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 17 листопада у штаб-квартирі НАТО. Організаторами зустрічі стануть Велика Британія та Німеччина.

Про це повідомила пресслужба НАТО 29 жовтня.

26 жовтня президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради заявив про підготовку до листопадового "Рамштайну".

Глава держави наголосив на необхідності прискорити виконання рішень щодо військової підтримки України, які залишаються невиконаними вже певний час.

"Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей", – зазначив Зеленський, подякувавши партнерам, які допомагають прискорювати постачання необхідної допомоги.