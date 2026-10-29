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Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 17 листопада

Організаторами зустрічі стануть Велика Британія та Німеччина.

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 17 листопада
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони Данії

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 17 листопада у штаб-квартирі НАТО. Організаторами зустрічі стануть Велика Британія та Німеччина.

Про це повідомила пресслужба НАТО 29 жовтня.

26 жовтня президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради заявив про підготовку до листопадового "Рамштайну".

Глава держави наголосив на необхідності прискорити виконання рішень щодо військової підтримки України, які залишаються невиконаними вже певний час.

"Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей", – зазначив Зеленський, подякувавши партнерам, які допомагають прискорювати постачання необхідної допомоги.

  • "Рамштайн" – це міжнародна коаліція з понад 50 країн, яка регулярно збирається для координації та надання військової допомоги Україні проти російської агресії. Перша зустріч у цьому форматі відбулася 26 квітня 2022 року.
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