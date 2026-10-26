Зеленський: Україна вже місяць очікує на підпис Геґсета під рішенням про постачання ракет для Patriot

Україна вже протягом місяця очікує на підпис міністра війни США Піта Геґсета під рішенням про постачання ракет для систем ППО Patriot і NASAMS. Президент Володимир Зеленський доручив ще раз поговорити про це з Вашингтоном, сказав він за результатами селекторної наради 26 жовтня.

Також триває розмова з іншими країнами. Україна працює з Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3.

Зеленський повідомив, що про ситуацію з постачанням перехоплювачів для систем ППО доповіли міністр оборони, головком і міністр закордонних справ. Голова уряду доповів про роботи з відновлення енергетики після російських ударів.

Окремо йшлося про підготовку до нового засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Окремо обговорили підготовку до зустрічі "Рамштайну" в листопаді. Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей. Дякую всім, хто реально підтримує і, зокрема, допомагає прискорювати життєво необхідне постачання», – прокоментував глава країни.