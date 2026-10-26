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Зеленський: Україна вже місяць очікує на підпис Геґсета під рішенням про постачання ракет для Patriot

Київ намагається домовитися й з іншими країнами. 

Зеленський: Україна вже місяць очікує на підпис Геґсета під рішенням про постачання ракет для Patriot
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Україна вже протягом місяця очікує на підпис міністра війни США Піта Геґсета під рішенням про постачання ракет для систем ППО Patriot і NASAMS. Президент Володимир Зеленський доручив ще раз поговорити про це з Вашингтоном, сказав він за результатами селекторної наради 26 жовтня.

Також триває розмова з іншими країнами. Україна працює з Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3.

Зеленський повідомив, що про ситуацію з постачанням перехоплювачів для систем ППО доповіли міністр оборони, головком і міністр закордонних справ. Голова уряду доповів про роботи з відновлення енергетики після російських ударів.

Окремо йшлося про підготовку до нового засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Окремо обговорили підготовку до зустрічі "Рамштайну" в листопаді. Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей. Дякую всім, хто реально підтримує і, зокрема, допомагає прискорювати життєво необхідне постачання», – прокоментував глава країни.

  • Росія користується браком ракет-перехоплювачів, що здатні збивати балістику, й атакує енергетику Києва та інших регіонів саме цим типом ракет. Цього року США на місяць продають Україні лише по 12 ракет, повідомляв раніше Зеленський.
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