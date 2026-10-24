Експремʼєрка Юлія Свириденко представлятиме Україну в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 1116-р, яке підписав глава уряду Сергій Корецький 23 жовтня.

Згідно із цим документом, Єгора Перелигіна відкликають іх цієї посади, натомість призначають Свириденко.

«Відкликати Перелигіна Єгора Євгеновича як уповноважену особу, делеговану Урядом України до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у формі обмеженого партнерства, та делегувати до зазначеного Фонду Свириденко Юлію Анатоліївну — проректора з розвитку бізнес-освіти приватної установи “Університет “Київська школа економіки” як уповноважену особу (за згодою)», зазначено там.

Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови (АУІФ) — спільна ініціатива США та України.

Фонд мобілізує капітал США та партнерських країн для відбудови України шляхом надання стимулюючих інвестицій приватному сектору та через партнерські програми з іншими публічними інвесторами. Фонд розпочав роботу у квітні 2025 року із загальним стартовим капіталом у $150 мільйонів.