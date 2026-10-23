ВВС: Західні дипломати розповіли про тотальне стеження та тиск під час роботи в Москві

Журналісти поспілкувалися з п'ятьма дипломатами, які працювали в РФ протягом останніх років, і посадовці поскаржилися на тотальне стеження та тиск під час роботи в Москві.

Як передає ВВС, дипломати порівнюють нинішній рівень тиску з часами Холодної війни. За словами посадовців, російська ФСБ встановлює камери й прослуховування у помешканнях співробітників, а також намагається вербувати місцевий персонал.

Окрім стеження, західні місії зіткнулися зі серйозними побутовими і фінансовими труднощами. Через масові вислання дипломатів, заборону наймати росіян та відключення російських банків від системи SWIFT працівникам посольств доводилося самостійно вирішувати побутові проблеми і шукати готівку для виплати зарплат.

Через залякування з боку російських спецслужб місцеві науковці і діячі культури майже припинили спілкування з іноземними представниками. Гостей дипломатичних заходів переслідують прокремлівські активісти, а поліція проводить допити. На тлі такого психологічного тиску деякі працівники посольств звільняються зі служби.

Попри повну відсутність контактів між урядами на вищому рівні, дипломати вважають свою присутність у Росії важливою. Вони наголошують, що саме в такі кризові періоди їхня робота залишається єдиним способом доносити позицію своїх країн.