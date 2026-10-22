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Підрозділ «Артан» отримав мікроавтобус від волонтерів «Української команди» Пресреліз

Підрозділ «Артан» отримав мікроавтобус від волонтерів «Української команди»

Волонтери «Української команди» закрили потребу спецпідрозділу «Артан» у мікроавтобусі. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Автомобілі на передовій - це надійна логістика і збережені життя наших бійців. «Українська команда» передала спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України мікроавтобус Мерседес», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці «Артану» виконують найскладніші та найризикованіші завдання на різних напрямках фронту. 

Бійці «Артану» подякували всім українцям, які допомагають наближати Перемогу.  

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад сотню автівок, 4000 дронів, 600 генераторів і зарядних станцій та інше необхідне обладнання. Загалом – майже  2000 тон допомоги на понад пів мільярда гривень.

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