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Прем'єр Бельгії відкинув відновлення переговорів про передачу Україні заморожених російських активів

Єврокомісія нібито гарантовано не повернеться до цього питання.

Прем'єр Бельгії відкинув відновлення переговорів про передачу Україні заморожених російських активів
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Під час виступу у парламенті прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що має гарантії від Єврокомісії щодо остаточного зняття з порядку денного питання про використання заморожених російських активів для покриття фінансових потреб України.

Як пише The Brussels Times, потреба озвучити цю позицію виникла в очільника уряду через заяви деяких нових лідерів країн Євросоюзу, які не брали участі в обговоренні долі заморожених коштів агресора минулоріч. Наприклад, прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен закликав "забрати ці гроші", щоб передати Україні.

Де Вевер попередив, що така риторика може мати юридичні наслідки, та додав, що Єврокомісія гарантовано не пропонуватиме нових фінансових операцій з активами, які перебувають у депозитарії Euroclear.

Бельгія заперечує проти сценарію використання російських грошей для потреб України через побоювання, що у майбутньому зіткнеться із судовими позовами з боку Росії, а також втратить на цьому тлі міжнародний імідж як місце зберігання активів. 

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