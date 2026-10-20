Зеленський про відносини з США: Не можете вгомонити Путіна, то дайте нам протиракети

Україна готова підтримати взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але за умови, що матиме засоби для захисту від російських атак.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але за умови, що матиме засоби для захисту від російських атак.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, уривок з якого опублікував у соцмережах.

Зеленський наголосив, що Україна прагне зберігати зі США відкриті та чесні відносини, засновані на прозорості. Під час повномасштабної війни двостороння співпраця набула особливого значення, і він вдячний Вашингтону за підтримку.

Зеленський: в України і США більше спільного, ніж в США з Росією

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"Ми завжди будували наші відносини на чесності, справедливості та, найголовніше, прозорості. Бо якщо ти брешеш, а твій народ у війні, це дуже боляче. Тому я завжди хотів нічого не приховувати і не брехати Президенту Сполучених Штатів. В будь-якому випадку в нас більше спільного, ніж в Америки з Росією", – пояснив глава держави.

Окремо Зеленський пояснив позицію Києва щодо можливого енергетичного перемир’я. Україна готова не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах, якщо Росія припинить атаки на українські газові, електричні та нафтові об’єкти.

Водночас президент наголосив на нерівності ситуації, за якої РФ продовжує бити по українській енергетиці, а Україна має утримуватися від відповіді. Якщо США наполягають на такому кроці, вони повинні надати Україні протиракети для захисту критичної інфраструктури.

"Америка не може їх зупинити. Давайте вірити в те, що Америка дуже хоче, але не може. Тоді я як партнер іду назустріч Президенту Трампу: якщо вони по нас б’ють, ми не можемо їм відповісти, це нечесно і несправедливо, але якщо це потрібно вам, ви не можете вгомонити Путіна, то дайте нам протиракети, щоб я захистив енергетику", – зазначив Зеленський.