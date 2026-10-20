У Сумах внаслідок російської атаки загорівся багатоквартирний будинок

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У Сумах унаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, а згодом ліквідувати осередки горіння.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Також російські війська влучили в нежитлові приміщення у Сумській та Роменській громадах. Під час ліквідації пожеж співробітники ДСНС були змушені тимчасово припиняти роботу та відходити в безпечне місце через загрозу повторних ударів.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

Фото: ДСНС Сумщини

Фото: ДСНС Сумщини