"Білі янголи" евакуювали із Сумщини ще вісім людей

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Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" вивезли з прикордоння Сумщини вісім людей.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.

Лише за два дні правоохоронці допомогли виїхати з небезпечної території вісьмом літнім мешканцям Свеської громади.

У п’ятикілометровій зоні прикордоння Сумської області досі залишаються місцеві мешканці. Пареважно це маломобільні і літні люди, які через вік і стан здоров’я не можуть самостійно залишити територію.