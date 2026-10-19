"Білі янголи" евакуювали із Сумщини ще вісім людей

Поліцейські спецпідрозділу "Білий янгол" вивезли з прикордоння Сумщини вісім людей.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.
Лише за два дні правоохоронці допомогли виїхати з небезпечної території вісьмом літнім мешканцям Свеської громади.
У п’ятикілометровій зоні прикордоння Сумської області досі залишаються місцеві мешканці. Пареважно це маломобільні і літні люди, які через вік і стан здоров’я не можуть самостійно залишити територію.
- Із Берислава на Херсонщині, який постійно перебуває під обстрілами російської армії, вдалося евакуювати ще 15 людей. Більшість із них літнього віку.