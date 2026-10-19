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Сили оборони знешкодили понад 90% російських ударних БпЛА, запущених ворогом 18 жовтня

Українська ППО знищила 418 із 463 безпілотників різних типів.

Сили оборони знешкодили понад 90% російських ударних БпЛА, запущених ворогом 18 жовтня
Українська авіація
Фото: скріншот з відео

Протягом 18 жовтня Сили ППО України знешкодили 418 із 463 російських ударних безпілотників різних типів. Ефективність протидії російським безпілотникам становила 90,28%.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками, спрямовуючи їх насамперед проти цивільного населення та інфраструктури.

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Протягом доби ворог застосував 463 ударні БпЛА різних типів "Шахед-131/136/238", "Пародія", "Гербера", "Бандероль/Дань-Т" та "Італмас".

Сили ППО України знешкодили 418 із них. Ефективність протидії становила 90,28%.

У Генштабі наголошують, що навіть такий високий показник не гарантує повної безпеки. Кожен безпілотник, який не вдалося знешкодити, залишається загрозою для людей.

Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не поширювати в соціальних мережах інформацію про роботу ППО.

"Сили оборони України продовжують посилювати протиповітряну оборону, вдосконалювати способи виявлення та знищення ворожих цілей і нарощувати спроможності для протидії новим загрозам, зокрема реактивним ударним БпЛА", – наголошують у Генштабі.

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