Упродовж вихідних через російські атаки в Україні пошкоджено 28 енергооб'єктів.

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Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в областях після чергової хвилі російських атак. Унаслідок ударів пошкоджено 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Були, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям. Вдячний кожній ремонтній бригаді, усім працівникам і працівницям енергетичних компаній", – зазначив Зеленський.

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Під час наради також заслухали доповідь прем’єр-міністра щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону.

"Детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад", –повідомив президент.

Міністр оборони, міністр закордонних справ і команда Офісу президента отримали невідкладні завдання щодо контактів із партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати українську протиповітряну оборону.

"Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері – додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати", – наголосив Зеленський.

Окремо президент повідомив про рішення збільшити виробництво турелей, які показали ефективність у боротьбі з російськими ударними безпілотниками.

"Разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії «шахедам». Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі", – заявив глава держави.

Також Україна працюватиме з державами Балтії щодо підтримки логістики.

"Є доручення щодо контактів із державами Балтії в контексті підтримки нашої логістики – очікую на доповідь МЗС України щодо цього", – повідомив Зеленський.

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За словами президента, Головнокомандувач ЗСУ окремо доповів про ситуацію з використанням сервісів Starlink і Starshield у військових підрозділах.

"На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину. Це гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних "шахедів»", зазначив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності повторно обговорити цю проблему з міжнародними партнерами.

"Сьогодні на всіх рівнях це мають ще раз проговорити з партнерами. Швидкість має значення для захисту життя. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!", – підсумував глава держави.