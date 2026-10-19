Росія завдала комбінованого удару по Київській області. В Ірпені поранені 6 людей, ще троє зникли

Ворог бив по будинках та інфраструктурі.

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У ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київську область балістичними та крилатими ракетами й ударними дронами. В Ірпені поранені шестеро людей, зокрема – троє дітей.

Ще троє людей зникли безвісти. Їх пошук триває, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Мер міста Олександр Маркушин заявив, що основний удар по місту припав на його найбільше виробництво.

«На жаль, воно зазнало серйозних руйнувань. На місці зараз масштабна пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило й житлові багатоповерхівки поруч – у квартирах повилітали вікна», – сказав він.

Загалом у Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти. В багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об’єкт інфраструктури.