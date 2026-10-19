Головне за ніч та ранок понеділка, 19 жовтня: балістика на Київ, удари по Київщині та Кривому Рогу, понад 200 боїв

Нічні повітряні атаки , 204 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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Росія в ніч на понеділок знову атакувала Київ балістикою. Першу серію ударів ворог здійснив близько 23-ї години, другу – розпочав о 3-й годині.

За інформацією від ДСНС станом на 07:47, поранені восьмеро людей, одна людина загинула. Наслідки зафіксовані у щонайменше трьох районах міста.

Близько 3-ї години ночі Повітряні сили попередили про нові пуски балістичних ракет. Унаслідок другої хвилі атак пошкоджено метрополітен.

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Більше інформації – в новині.

У Солом'янському районі Києва під час нічної атаки значних ушкоджень зазнав Консультативно-діагностичний центр. Вибухова хвиля вибила понад 200 вікон, двері, пошкодила стелі й обладнання.

Персонал не постраждав.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Найбільше боїв пройшло на Костянтинівському (21) і Покровському (30) напрямках фронту.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів намагався поліпшити своє становище, проводячи наступальні дії в бік Куп’янська та Радьківки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2100 окупантів, 24 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 6 НРК, 332 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 567 160 осіб.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росія вранці 19 жовтня атакувала підприємство в Кривому Розі. Загинули двоє людей. Станом на 11:34 постраждалих четверо.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що росіяни вдарили «Бандеролью» по промисловому підприємству в Покровському районі.

У ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київську область балістичними та крилатими ракетами й ударними дронами.

За оновленою інформацією від ДСНС, поранені десять людей. Ще троє людей в Ірпені зникли безвісти. Їх пошук триває, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Мер міста Олександр Маркушин заявив, що основний удар по місту припав на його найбільше виробництво. «На жаль, воно зазнало серйозних руйнувань. На місці зараз масштабна пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило й житлові багатоповерхівки поруч – у квартирах повилітали вікна», – сказав він.

Загалом у Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти. В багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об’єкт інфраструктури.

У ніч на 19 жовтня, з 18:00 18, Росія атакувала балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» та 269 ударними дронами типу шахед, S-8000 «Бандероль», «Гербера» й дронами-імітаторами.

Ракети запустила зі Смоленської, Брянської, Курської областей, дрони – з напрямків Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шатлова, Міллерова і окупованих Донецька й Криму. Про це повідомили Повітряні сили.

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«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:00, захисники знешкодили 247 цілей:

4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 «Бандероль», «Гербера» та дронів інших типів.

Атака триває.

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