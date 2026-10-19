Вчора Сили оборони ліквідували 2100 окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2100 солдатів, 4 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 6 НРК, 332 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року.
Особовий склад: близько 1 567 160 (+2 100) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 416
- Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)
- Артилерійські системи: 51 317 (+24)
- РСЗВ: 2 224
- Засоби ППО: 1 714 (+3)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)
- Крилаті ракети: 5 134.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)
- Спеціальна техніка: 4 838 (+3).
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України, зауважують у Генштабі.