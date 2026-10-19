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Вчора Сили оборони ліквідували 2100 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 567 160 осіб. 

Вчора Сили оборони ліквідували 2100 окупантів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2100 солдатів, 4 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 6 НРК, 332 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року.

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Особовий склад: близько 1 567 160 (+2 100) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 416
  • Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)
  • Артилерійські системи: 51 317 (+24)
  • РСЗВ: 2 224
  • Засоби ППО: 1 714 (+3)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)
  • Крилаті ракети: 5 134.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)
  • Спеціальна техніка: 4 838 (+3).

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України, зауважують у Генштабі. 

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