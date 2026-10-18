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18 жовтня на Тернопільщині внаслідок російської атаки виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомило обласне управління ДСНС.

Під ударом дронів знову опинилася енергетична інфраструктура. До ліквідації наслідків довелося залучити пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських і представників інших служб.