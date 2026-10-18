18 жовтня на Тернопільщині внаслідок російської атаки виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.
Про це повідомило обласне управління ДСНС.
Під ударом дронів знову опинилася енергетична інфраструктура. До ліквідації наслідків довелося залучити пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських і представників інших служб.
- Того дня тривога лунала у Кременецькому районі. Зранку влада області повідомила про влучання в енергооб’єкти у Старому Вишнівці, Кременці, а також Борсуківській громаді.
- 17 жовтня російські безпілотники теж влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури Кременецького району Тернопільської області. На місцях ударів виникли займання.