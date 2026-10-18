Лубінець: 22 українські дитини постраждали від торгівлі людьми

В Україні офіційний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми отримали 793 людини.

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні 793 людини отримали статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Серед них – 22 дитини.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на дані Національної соціальної сервісної служби України.

18 жовтня відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми. З цієї нагоди омбудсман розповів про п’ятьох дітей, які постраждали від торгівлі людьми та потребували допомоги.

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За словами Лубінця, в одному з випадків батьки продали новонароджену дитину. Після того як омбудсман дізнався про ситуацію з медіа, він звернувся до Миколаївської ОВА. Дитині встановили статус постраждалої від торгівлі людьми строком на два роки.

В іншому випадку 16-річну дівчину завербували для сексуальної експлуатації. За повідомленнями медіа, до цього була причетна 50-річна жінка. Після звернення омбудсмана до Сумської ОВА дівчині також встановили відповідний статус.

Ще одна мати передала своїх дітей стороннім людям на два тижні за 1000 доларів з метою подальшої експлуатації. Після втручання омбудсмана дітям встановили статус постраждалих від торгівлі людьми.

Також Лубінець розповів про хлопця з тимчасово окупованої Луганщини, який після загибелі рідних залишився на окупованій території. Після передачі під опіку його змушували важко працювати, погрожували насильством і обманом відібрали документи, зокрема український паспорт. Хлопцю вдалося встановити статус постраждалого від торгівлі людьми.

У п’ятому випадку власна мати намагалася продати дитину. Після неодноразових звернень омбудсмана до місцевих військових адміністрацій відповідальні посадовці підготували необхідні документи, а дитина отримала відповідний статус.

Як зазначив Лубінець, цей статус дає змогу отримати безоплатну медичну, психологічну, соціальну та правничу допомогу, а також одноразову матеріальну виплату.

"Жодна дитина не може бути товаром. Наш обов’язок – вчасно реагувати на такі випадки, захищати постраждалих і забезпечувати їм доступ до допомоги", – наголосив омбудсман.