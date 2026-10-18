У Вінниці відновили рух електротранспорту після блекауту

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У Вінниці після знеструмлення електротранспорт повернувся на маршрути. Громадський транспорт працює за графіком вихідного дня.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

"Громадський транспорт Вінниці працює за графіком вихідного дня. Ми випустили на лінії ті одиниці, які були заплановані", – написав Моргунов.

За його словами, ситуація в місті залишається складною, а енергетики продовжують стабілізувати електромережу.

"Обставини залишаються складними, тому важливо й надалі ощадливо користуватися електроенергією, особливо коли відновлюється живлення", – наголосив міський голова.

Мешканцям Вінниці також радять тримати вдома запас питної та технічної води на випадок перебоїв із водопостачанням.