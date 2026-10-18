На Волині через російську атаку виникла масштабна пожежа на підприємстві

У Маневичах горять складські та виробничі приміщення, спостерігається сильне задимлення.

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Пожежа на підприємстві у Волинській області

Уранці 18 жовтня російські війська завдали удару по промисловому підприємству в селищі Маневичі Волинської області. На місці спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

"На жаль, вранці знову маємо влучання в промислове підприємство в смт Маневичі. Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення", – написав він.

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За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Оскільки вітер дме в напрямку селища, місцевих жителів закликають за можливості залишатися в приміщеннях, щільно зачинити вікна й двері, вимкнути припливну вентиляцію та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

На місці працюють відповідні служби.

Водночас Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк закликав жителів району, який місцеві називають "тридцяткою", терміново залишити домівки та тимчасово переселитися до друзів в інші частини селища.

"Терміново! Жителям тридцятки. Вимагаю залишити свої домівки, перемістіться в домівки до друзів у інші частини населеного пункту", – повідомив Гаврилюк.