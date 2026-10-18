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У Слов’янську за добу загинули шестеро людей, ще 15 отримали поранення

Під завалами зруйнованих авіабомбами будинків залишаються тіла загиблих. Рятувальники поновили роботи з деблокування.

У Слов’янську за добу загинули шестеро людей, ще 15 отримали поранення
Наслідки авіаудару по Слов'янську
Фото: Слов'янська МВА

Протягом доби російські війська обстрілювали Слов’янськ на Донеччині з різних видів зброї. Унаслідок атак загинули шестеро людей, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях станом на ранок 18 жовтня.

"За вчорашній день у місті загинули 6 людей, 15 - отримали поранення. Протягом доби ворог бив по Словʼянську з різних видів зброї. У деяких випадках удари fpv теж виявлялися смертельними", – ідеться у повідомленні. 

На ранок під завалами будинків, зруйнованих авіабомбами, залишалися тіла кількох мешканців. Уночі роботи з деблокування припинили через безпекову ситуацію. Зранку їх поновили.

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