Одна людина загинула, 10 поранені, пошкоджені вісім багатоповерхівок. Під завалами можуть бути люди.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська Донецької області. Відомо про одну загиблу та 10 поранених. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Російські війська атакували місто о 03:40 авіабомбами ФАБ-250. Влучання зафіксували у двох багатоповерхових житлових будинках.

Реклама

Станом на 08:00 було відомо про одну загиблу людину та 10 поранених. Чотирьох постраждалих госпіталізували.

На обох місцях ударів під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники проводять пошукові роботи.

Унаслідок російського авіаудару пошкоджені вісім багатоповерхових будинків. Два з них зазнали часткових руйнувань.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.