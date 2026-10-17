Унаслідок артилерійського обстрілу РФ на Херсонщині постраждали двоє людей

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Автівка палає після влучання дрона у Херсоні

Російські військові обстріляли Нововоронцовку Бериславського району Херсонської області. Унаслідок атаки поранення дістали дитина та жінка, які перебували на подвір’ї.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, обстріл стався 17 жовтня близько 12:30. Унаслідок артилерійської атаки поранені 8-річна дівчинка та 46-річна жінка. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Постраждалим надають медичну допомогу.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину – за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки обстрілу.