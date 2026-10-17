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До 60 % реактивних дронів Україна збиває з F-16, також знайшли нові рішення з ракетами і турелями

Перехоплювачі зараз використовувати не можуть через обмеження швидкості роботи Starlink. 

До 60 % реактивних дронів Україна збиває з F-16, також знайшли нові рішення з ракетами і турелями
ШІ-турель
Фото: Міноборони України

Україна вдало використовую авіацію для збиття реактивних безпілотників ворога. Зараз йде нарощування амуніції для винищувачів F-16.

Йдеться про снаряди 20 мм. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в аудіокоментарі журналістам.

«Зараз ми отримуємо відповідну кількість, і вона дуже, дуже непогана. Ми отримали додаткові контракти, і додаткові підтвердження від партнерів. Амуніція має приходити для F-16», – сказав він.

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На збиття реактивних шахедів винищувачами зараз припадає 50-60 % від усіх збиттів. 

Також є ще кілька рішень збиття реактивних дронів дешевими ракетами. Це нові рішення від партнерів, які скоро будуть в Україні. Також країна має власне виробництво таких ракет.

Перехоплюють дрони і турелями – є вже десятки збиттів. 

Окремо з партнерами обговорюють ракети PAC-2 і PAC-3 для збиття балістики.

«Вони знають, що нам потрібна їхня підтримка», – сказав Володимир Зеленський про обговорення з європейськими партнерами. Президент сказав, що зараз підтримка України Європою сильніша, ні будь коли. 

На наступний і 2028-й роки буде контракт на постачання ракет для систем Patriot з Німеччиною, паралельно, як очікується, запрацює власний європейсько-український проєкт «Фрея». Україна свою частку роботи зробила, ще багато чого залежить від Франції, Німеччини, Данії і Норвегії. Антибалістична система є дуже складною, зазвичай на їх створення йдуть десятки років, пояснив президент.

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