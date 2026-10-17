РФ атакувала рекреаційну зону на Одещині

Уночі 17 жовтня російські війська атакували рекреаційну зону на Одещині. Пошкоджено будинки відпочинку та приватні автомобілі.
Про це повідомили в Одеській ОВА.
"Вночі російські війська атакували Одещину. Під ударами опинилася зона рекреації, пошкоджено будинки відпочинку, приватні автомобілі. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків", – ідеться у повідомленні.
- 17 жовтня Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці, атакувавши понад 15 важливих об’єктів електрогенерації в різних регіонах України.