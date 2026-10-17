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РФ атакувала рекреаційну зону на Одещині

Пошкоджено будинки відпочинку та автомобілі.

РФ атакувала рекреаційну зону на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Уночі 17 жовтня російські війська атакували рекреаційну зону на Одещині. Пошкоджено будинки відпочинку та приватні автомобілі.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

"Вночі російські війська атакували Одещину. Під ударами опинилася зона рекреації, пошкоджено будинки відпочинку, приватні автомобілі. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків", – ідеться у повідомленні.

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