РФ атакувала рекреаційну зону на Одещині

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Уночі 17 жовтня російські війська атакували рекреаційну зону на Одещині. Пошкоджено будинки відпочинку та приватні автомобілі.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

"Вночі російські війська атакували Одещину. Під ударами опинилася зона рекреації, пошкоджено будинки відпочинку, приватні автомобілі. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків", – ідеться у повідомленні.