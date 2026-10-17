Нічні повітряні атаки , 238 бойових зіткнень, бої на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли.

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Вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська Донецької області. Відомо про одну загиблу та 10 поранених. Чотирьох постраждалих госпіталізували. Під завалами можуть перебувати люди, повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Російські війська атакували місто о 03:40 авіабомбами ФАБ-250. Влучання зафіксували у двох багатоповерхових житлових будинках. Унаслідок російського авіаудару пошкоджені вісім багатоповерхових будинків. Два з них зазнали часткових руйнувань.

Рятувальники проводять пошукові роботи.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 238 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 бойових зіткнень біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

30 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка та Мар'ївка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 950 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 562 970 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни двічі атакували авіацією Херсон. Загинув водій швидкої, понад 20 людей поранені.

Російські військові продовжують бити по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

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Докладніше – в новині.

Уночі 17 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Станом на ранок було відомо про п'ятьох поранених цивільних. Серед них – 11-річна дівчинка. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та загорілися автомобілі.

Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак з початку вторгнення РФ.

Поранені шестеро людей, критична інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.

У ніч на 17 жовтня РФ атакувала Україну балістичними й крилатими ракетами та 332 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО збили 293 повітряні цілі. Влучання зафіксували на 22 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворожа атака тривала з 18:00 16 жовтня. Російські війська запускали балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ і тимчасово окупованого Криму, а також крилаті ракети Х-22/32 з повітряного простору окупованого півострова. Крім того, противник випустив чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» із Новоросійська та 332 ударні безпілотники, з них 31 реактивний, різних типів.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або подавила 293 повітряні цілі:

чотири крилаті ракети «Калібр»;

289 безпілотників Shahed, S-8000 «Бандероль», «Гербера» та інших типів. Серед них – 23 реактивні БпЛА.

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Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 22 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на трьох локаціях.

Президент США Дональд Трамп призупинив застосування мит і санкцій, передбачених законом Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану, який він підписав у вересні 2026 року. Указ формально встановлює тарифні обмеження, але містить положення про відмову від їх застосування.

Закон передбачає запровадження 100-відсоткових мит на товари з п’яти країн, які найбільше імпортують російську нафту. Також документ передбачав 500-відсоткові мита на товари з Росії та санкції проти низки російських суб’єктів. Кінцевий термін для виконання відповідних положень спливав 18 жовтня 2026 року.

Однак Трамп скористався положенням закону, яке дозволяє президенту відмовитися від застосування передбачених обмежень. "Я подав до Конгресу підтвердження того, що відмова від їх застосування на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", – зазначив Трамп.

Більше інформації – в новині.

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