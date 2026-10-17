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Трамп призупинив дію мит і санкцій проти Росії, передбачених законом Грема

Указ містить положення про відмову від застосування цих мит.

Трамп призупинив дію мит і санкцій проти Росії, передбачених законом Грема
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп призупинив застосування мит і санкцій, передбачених законом Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану, який він підписав у вересні 2026 року. Водночас указ формально встановлює тарифні обмеження, але містить положення про відмову від їх застосування.

Про це йдеться в указі президента США.

Закон передбачає запровадження 100-відсоткових мит на товари з п’яти країн, які найбільше імпортують російську нафту. Також документ передбачав 500-відсоткові мита на товари з Росії та санкції проти низки російських суб’єктів.

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Кінцевий термін для виконання відповідних положень спливав 18 жовтня 2026 року.

Однак Трамп скористався положенням закону, яке дозволяє президенту відмовитися від застосування передбачених обмежень.

"Я подав до Конгресу підтвердження того, що відмова від їх застосування на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", – зазначив Трамп.

Розділ 115 закону Грема дозволяє президентові відмовитися від застосування санкцій, обмежень і мит, якщо він подасть до Конгресу письмове підтвердження, що таке рішення відповідає національним інтересам США. Також президент має надати звіт із поясненням підстав для цього рішення.

Водночас указ не скасовує санкцій, запроваджених раніше іншими виконавчими указами США щодо Росії. Зазначені винятки діятимуть до моменту, коли президент США або державний секретар за відповідних консультацій вирішать, що необхідні подальші заходи.

19 вересня президент Трамп поставив свій підпис на законопроєкті щодо санкцій проти Росії та Ірану, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. 

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує, що угода про постачання російського дизельного пального допоможе повернути Москву до переговорів про припинення війни проти України.
  • 9 жовтня Трамп оголосив про домовленість, яка передбачає вихід мільйонів тонн російського дизельного пального на світові ринки. Це може послабити санкційний тиск на Москву та збільшити її доходи від енергетичного експорту.
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